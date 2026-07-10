В российском Калининграде производятся «пиратские» машины BMW

10.07.2026 22:18





После начала войны России против Украины компания BMW ушла с российского рынка. Однако на заводе в Калининграде, принадлежавшем её бывшему партнёру «Автотор», продолжают выпускаться внедорожники баварского производителя — без официального разрешения. Продаются ненастоящие BMW по цене автомобилей класса люкс, сообщает BILD. История



По данным российских СМИ, машины производят из комплектующих, запасы которых остались на бывших заводах BMW ещё с 2022 года. «Автотор» использует их с начала 2025 года: на его предприятиях снова собирают BMW X5, X6 и X7. По данным журнала Auto Motor und Sport, в 2025 году было зарегистрировано почти втрое больше произведённых на месте автомобилей BMW, чем годом ранее.



Примечательно, что внешне автомобили соответствуют моделям 2022 года, хотя регистрируются они как модели 2025 или 2026 годов. Некоторые детали, однако, отличаются: например, воздухозаборники меньше, чем у актуальных моделей. Представительница BMW в комментарии для портала United24 назвала это производство «незаконным». В своём заявлении баварский концерн предостерегает покупателей от приобретения так называемых «пиратских BMW» и указывает, что с 2022 года контроль качества больше не проводится.



Ненастоящие BMW — дороже и хуже



Поскольку запасы оригинальных деталей для внедорожников становятся всё более ограниченными, теперь, как сообщается, используются и комплектующие местного производства — например, шланги, элементы кузова или кабельные жгуты. Автомобили больше не подключены к официальным системам BMW, поэтому многие цифровые функции, вероятно, работают частично или с другим программным обеспечением. За ненастоящий BMW в России «Автотор» просит от 12 до 14 миллионов рублей — около 150 000 евро. Для сравнения: в Германии новый X7 продаётся по цене примерно от 105 000 евро.



Несмотря на санкции, интерес к автомобилям BMW в России остаётся высоким: по данным Avtostat, в 2025 году там продано примерно на 42% больше автомобилей BMW, чем годом ранее, — всего 16 700 машин. Они попадают на рынок в том числе по схеме параллельного импорта через третьи страны.





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