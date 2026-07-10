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Средняя зарплата в Грузии ниже, чем в Турции, России и Армении, но выше, чем в Азербайджане
10.07.2026 22:36
Согласно данным статистического портала Numbeo, в среднем работники в Грузии получают 557$ в месяц (≈1 470 лари) — это 74-е место рейтинга, в который вошло 99 стран мира.
Что касается соседей Грузии, то самая высокая заработная плата фиксируется в Турции — 1 070$ и 48-я строчка рейтинга.
Затем на 55-м месте следует Россия со средним месячным показателем в 900$. Чуть ниже на 59-й позиции рейтинга расположилась Армения — 757$.
Самая низкая заработная плата в регионе наблюдается в Азербайджане, где граждане получают около 455$ — это 81-е место рейтинга.
Для сравнения высокая средняя зарплата среди стран Восточной Европы фиксируется в Эстонии (2 173$), Словении (2 050$) и Чехии (1 774$).
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