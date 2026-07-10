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Украина и Молдова откроют шестой кластер переговоров о вступлении в Европейский союз 14 июля
10.07.2026 22:26
27 стран Европейского союза единогласно согласились на начало нового этапа переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.
По сообщению Euronews, на состоявшейся сегодня встрече послы поддержали общую позицию об открытии шестого кластера, который включает внешние отношения.
Указанную информацию подтвердила Ирландия — страна, которая в настоящее время председательствует в Совете Европейского союза.
Официальные церемонии состоятся 14 июля в Брюсселе, отдельно.
По сообщению Euronews, после этого решения остаются к рассмотрению четыре кластера: второй кластер (внутренний рынок), третий кластер (конкурентоспособность и инклюзивный рост), четвёртый кластер (зелёная повестка и устойчивая взаимосвязанность) и пятый кластер (ресурсы, сельское хозяйство и сплочённость).
Европейская комиссия считает, что как Украина, так и Молдова технически готовы к открытию всех них.
Однако, напомним, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что это было бы равносильно «ускоренному вступлению» и подорвало бы переговоры о членстве со странами Западных Балкан.
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