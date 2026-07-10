Зеленский объявил о создании дальнобойного командования ВСУ

10.07.2026 22:57





Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о создании в составе ВСУ нового командования дальнобойного влияния на Россию и Объединенные силы быстрого реагирования.



Об этом он сообщил в соцсетях в пятницу, 10 июля. Соответствующий указ № 593 был опубликован на сайте Офиса президента Украины.



По словам главы государства, новое командование должно сосредоточить все доступные ресурсы на усилении дальнобойного воздействия Украины на противника.



«Это командование должно сосредоточить сто процентов имеющихся ресурсов, чтобы еще ощутимее снизить российский военный потенциал», — сказал Зеленский.



Он добавил, что руководитель этого направления должен быть «сильным и максимально опытным».



Президент также сообщил о трансформации штурмовых войск. По его словам, изменения необходимы из-за имеющихся проблем, в частности касающихся отношения к военнослужащим. Он отметил, что правоохранительные органы уже проводят процессуальные действия, а на уровне управления штурмовыми войсками произойдут кадровые и структурные изменения.



Кроме того, Зеленский подписал указ о создании Объединенных сил быстрого реагирования — новой составляющей ВСУ, которая должна объединить возможности штурмовых подразделений, беспилотных систем, артиллерии и других средств для оперативного реагирования на фронте.



Командующим Объединенными силами быстрого реагирования Зеленский назначил Героя Украины, бригадного генерала Дмитрия Волошина. По словам президента, Волошин, который в настоящее время возглавляет 8-й корпус Десантно-штурмовых войск, должен обеспечить дальнейшее развитие возможностей ВСУ в этом направлении.



Ранее в тот же день Зеленский заявил, что за неделю украинские дальнобойные дроны поразили ряд стратегических объектов на территории России, в частности нефтеперерабатывающий завод в Омске. По его словам, теперь не осталось ни одного российского НПЗ, до которого не могло бы дотянуться украинское оружие.





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