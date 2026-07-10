СГБ Грузии заявила о задержании подозреваемого в подготовке диверсий на акции 4 октября

10.07.2026 22:39





Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала находившегося в розыске фигуранта дела о подготовке диверсий в Тбилиси одновременно со штурмом президентского дворца 4 октября 2025 года. Об этом на брифинге сообщил замглавы ведомства Лаша Маградзе.



По его словам, операция прошла в нейтральной зоне грузино-армянской границы. Имя задержанного ведомство не назвало, кадры задержания также не опубликовали.



«Задержанный гражданин Грузии обвиняется в приобретении и хранении большого количества огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ с целью организации диверсионных актов параллельно с групповым насилием и попыткой захвата президентского дворца 4 октября 2025 года», — заявил Маградзе.



Как утверждают в спецслужбе, обвиняемый заранее оборудовал схрон с оружием и взрывчаткой с детонатором в лесном массиве недалеко Тбилиси. СГБ объявила об обнаружении тайника на следующий день после беспорядков — 5 октября 2025 года.



Тогда же в СГБ заявили, что оружие закупалось по координации гражданина Грузии, воюющего в одном из воинских подразделений на территории Украины. 6 октября прошлого года фигуранту заочно предъявили обвинения по ч. 3 ст. 236 УК Грузии, суд арестовал его, а прокуратура объявила в розыск.



По словам Маградзе, сейчас следствие сосредоточено на сборе дополнительной доказательной базы по подготовке масштабных диверсий в столице, а также на установлении связей задержанного с организаторами протестной акции и бывшим министром обороны времен президентства Михаила Саакашвили Бачо Ахалая.

4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, бойкотируемых большей частью оппозиции, в центре Тбилиси прошла акция под лозунгом «мирной революции». После митинга на проспекте Руставели часть участников направилась к президентской резиденции на улице Атонели и попыталась прорваться на территорию комплекса. Полиция оттеснила протестующих, после чего столкновения в центре города продолжались еще несколько часов.



Власти квалифицировали произошедшее как попытку государственного переворота, за которой, по утверждению представителей правящей партии «Грузинская мечта», стояли внешние силы. В оппозиции заявляют о «спланированной провокации» со стороны властей.



В общей сложности по делу 4 октября к уголовной ответственности привлекли 65 человек. 26 из них уже признали виновными, они получили реальные тюремные сроки. 3 человека осудили заочно (находятся за пределами страны). 34 фигуранта пошли на сделку со следствием (из них 12 добились смягчения приговора, а 22 полностью избежали тюрьмы в обмен на признание вины). Одна обвиняемая была приговорена к денежному штрафу.





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