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В Батуми почти 20 тысяч абонентов останутся без газа на четыре дня


10.07.2026   22:42


По информации SOCAR Georgia Gas, в Батуми из-за плановых ремонтно-эксплуатационных работ на газопроводе временно прекратят подачу природного газа.

Отключение начнётся 13 июля в 05:00 и продлится до 17 июля, 10:00.

Без газа останутся 19 037 абонентов на следующих улицах и территориях:

Дмитрия Свищевского, Владимира Маяковского, Тараса Шевченко, 26 Комиссаров, 26 Мая, Бесики, 31 Декембери, Джавахишвили, 9 Марта, А. Чхаидзе, Мамиа Комахидзе, Акаки Церетели, Александра Пушкина, Андроникашвили, Асатиани, Багратиони, Хаидара Абашидзе, Чавчавадзе, Цминда Северианэ Ачарели, Чолокашвили, Чхартишвили, Михаила Лермонтова, Меликишвили, Марухи, Нижарадзе, Одзелашвили, Паоло Яшвили, Парижской Коммуны, Пушкина, Сулхан-Саба Орбелиани, Сулаберидзе,Сохуми, Плеханова и Кобулети

Отключение также затронет жителей Салибаури, Периа, Урехи и территории хозяйства Ахалшени.

Подачу газа начнут восстанавливать поэтапно 17 июля с 10:00. Полностью восстановить снабжение обещают до конца дня.

Компания просит жителей держать газовые краны в квартирах закрытыми и не оставлять газовые приборы без присмотра.


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