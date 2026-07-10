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В Батуми почти 20 тысяч абонентов останутся без газа на четыре дня
10.07.2026 22:42
По информации SOCAR Georgia Gas, в Батуми из-за плановых ремонтно-эксплуатационных работ на газопроводе временно прекратят подачу природного газа.
Отключение начнётся 13 июля в 05:00 и продлится до 17 июля, 10:00.
Без газа останутся 19 037 абонентов на следующих улицах и территориях:
Дмитрия Свищевского, Владимира Маяковского, Тараса Шевченко, 26 Комиссаров, 26 Мая, Бесики, 31 Декембери, Джавахишвили, 9 Марта, А. Чхаидзе, Мамиа Комахидзе, Акаки Церетели, Александра Пушкина, Андроникашвили, Асатиани, Багратиони, Хаидара Абашидзе, Чавчавадзе, Цминда Северианэ Ачарели, Чолокашвили, Чхартишвили, Михаила Лермонтова, Меликишвили, Марухи, Нижарадзе, Одзелашвили, Паоло Яшвили, Парижской Коммуны, Пушкина, Сулхан-Саба Орбелиани, Сулаберидзе,Сохуми, Плеханова и Кобулети
Отключение также затронет жителей Салибаури, Периа, Урехи и территории хозяйства Ахалшени.
Подачу газа начнут восстанавливать поэтапно 17 июля с 10:00. Полностью восстановить снабжение обещают до конца дня.
Компания просит жителей держать газовые краны в квартирах закрытыми и не оставлять газовые приборы без присмотра.
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