Начался ремонт дороги к монастырю Мартвили

13.07.2026 21:45





На подъездной дороге к монастырю Мартвили начались реабилитационные работы.



В рамках проекта:



• уложат асфальтобетонное покрытие;

• построят железобетонные подпорные стены;

• обустроят водоотводную систему;

• приведут в порядок въезды во дворы.



Работы выполняет Департамент автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии.



Стоимость проекта составляет 3 615 624 лари.



С ходом работ ознакомился мэр Мартвили Гиорги Начкебиа вместе с руководителем муниципальной службы инфраструктуры Нугзаром Цанава.





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