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Начался ремонт дороги к монастырю Мартвили


13.07.2026   21:45


На подъездной дороге к монастырю Мартвили начались реабилитационные работы.

В рамках проекта:

• уложат асфальтобетонное покрытие;
• построят железобетонные подпорные стены;
• обустроят водоотводную систему;
• приведут в порядок въезды во дворы.

Работы выполняет Департамент автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии.

Стоимость проекта составляет 3 615 624 лари.

С ходом работ ознакомился мэр Мартвили Гиорги Начкебиа вместе с руководителем муниципальной службы инфраструктуры Нугзаром Цанава.


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