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Начался ремонт дороги к монастырю Мартвили
13.07.2026 21:45
На подъездной дороге к монастырю Мартвили начались реабилитационные работы.
В рамках проекта:
• уложат асфальтобетонное покрытие;
• построят железобетонные подпорные стены;
• обустроят водоотводную систему;
• приведут в порядок въезды во дворы.
Работы выполняет Департамент автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии.
Стоимость проекта составляет 3 615 624 лари.
С ходом работ ознакомился мэр Мартвили Гиорги Начкебиа вместе с руководителем муниципальной службы инфраструктуры Нугзаром Цанава.
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