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В Батуми отменили концерты Ани Лорак и группы t.A.t.u.
14.07.2026 20:44
В Батуми отменили концерты российской певицы украинского происхождения, выступающей в России, Ани Лорак и российской группы t.A.t.u. Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на администрацию Батумских теннисных кортов, где должны были пройти выступления.
«Насколько мне известно, оба концерта отменены»,— заявили агентству в администрации площадки.
Концерт t.A.t.u. был запланирован на 1 августа, а выступление Ани Лорак — на 14 августа.
Платформа Biletebi.ge также подтверждает, что продажа билетов на оба концерта в настоящее время приостановлена.
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