Кобахидзе принял участие в церемонии начала строительства благотворительного и образовательного центра «Бетлеми»

14.07.2026 20:43





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе совместно с председателем правительства Аджарской Автономной Республики Зурабом Патарадзе принял участие в церемонии начала строительства благотворительного и образовательного центра «Бетлеми».



Благотворительный и образовательный центр «Бетлеми», который будет построен в Батуми на улице Георгия Анцухелидзе по благословению Святейших Патриархов Илии II и Шио III, объединит приют для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, дневной центр для пожилых, а также центр дошкольного воспитания, где будет функционировать группа инклюзивного обучения.



В этот же день глава правительства также осмотрел строительство церковно-монастырского комплекса во имя святых Квирике и Ивлиты в селе Квирике.



Строящийся в селе Квирике церковно-монастырский комплекс во имя святых Квирике и Ивлиты будет включать три купольных храма, колокольню, трапезную и гимназию. В здании гимназии разместится учебно-образовательный центр для молодежи, где наряду с традиционными религиозными дисциплинами будут преподаваться компьютерные науки и другие направления.





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