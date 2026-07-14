Страны ЕС потребовали остановить финансирование МОК после допуска российских спортсменов

14.07.2026 19:13





Девять стран Европейского союза обратились к Еврокомиссии с предложением ограничить финансирование Международного олимпийского комитета (МОК) и других организаций, которые допускают участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, пишет РБК. Поводом для обращения стало решение исполнительного комитета МОК от 7 июля, которым было восстановлено членство Олимпийского комитета России, а также дана рекомендация пересмотреть ограничения для российских спортсменов.



В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям ограничить участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. Позже организация допустила участие отдельных спортсменов в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий, что позволило части спортсменов выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже.



В письме на имя еврокомиссара по спорту Гленна Микаллефа страны ЕС предложили исключить из программ финансирования союза не только МОК, но и Международную федерацию фехтования и Международную федерацию плавания. Инициатором обращения стала Эстония. К предложению присоединились Финляндия, Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния и Дания. «Международные структуры должны соблюдать принципы прав человека, верховенства закона и мирных отношений между государствами», — говорится в обращении. По мнению стран-инициаторов, организации не должны получать финансовую поддержку из европейского бюджета до тех пор, пока не подтвердят приверженность базовым ценностям Евросоюза.



Еврокомиссия уже применяет финансовые рычаги против некоторых мероприятий. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз остановит финансирование Венецианского биеннале из-за российского павильона на выставке. По словам Каллас, культура и спорт не должны использоваться для «обеления репутации» России на фоне войны в Украине. Организаторов биеннале лишили гранта на 2 млн евро, который планировали выделить через Европейское исполнительное агентство по образованию и культуре (EACEA).





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