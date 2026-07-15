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В Сенате США раскрыли детали обновленной версии законопроекта покойного Линдси Грэма о санкциях против РФ – со смягчениями по сравнению с первоначальной редакцией. Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда". Во вторник сенаторы предс


15.07.2026   12:16


Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Об этом сообщает Администрация президента Грузии.

По информации Администрации президента, в ходе встречи, состоявшейся в Дохе, Михаил Кавелашвили лично выразил соболезнования эмиру Катара в связи с кончиной бывшего эмира, шейха Хамада бин Халифы Аль Тани, и отдал дань уважения его вкладу в развитие современного Катара.

«В ходе встречи стороны обсудили существующее партнёрство между Грузией и Катаром, а также перспективы развития двустороннего сотрудничества. Президент поблагодарил Государство Катар за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Также была подчёркнута важность мира, стабильности и дипломатического диалога в регионе, в том числе позитивная роль Катара в сфере международного посредничества», — говорится в сообщении Администрации президента Грузии.


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