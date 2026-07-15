В Сенате США раскрыли детали обновленной версии законопроекта покойного Линдси Грэма о санкциях против РФ – со смягчениями по сравнению с первоначальной редакцией. Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда". Во вторник сенаторы предс

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15.07.2026 12:16
Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Об этом сообщает Администрация президента Грузии.
По информации Администрации президента, в ходе встречи, состоявшейся в Дохе, Михаил Кавелашвили лично выразил соболезнования эмиру Катара в связи с кончиной бывшего эмира, шейха Хамада бин Халифы Аль Тани, и отдал дань уважения его вкладу в развитие современного Катара.
«В ходе встречи стороны обсудили существующее партнёрство между Грузией и Катаром, а также перспективы развития двустороннего сотрудничества. Президент поблагодарил Государство Катар за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Также была подчёркнута важность мира, стабильности и дипломатического диалога в регионе, в том числе позитивная роль Катара в сфере международного посредничества», — говорится в сообщении Администрации президента Грузии.
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