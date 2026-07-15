Рики Мартин отменил концерт в Тбилиси за день до выступления

15.07.2026 13:06





Певец Рики Мартин отменил запланированный на 16 июля концерт в Грузии. Об отмене выступления стало известно всего за день до мероприятия. Сообщение об отмене концерта было опубликовано на Instagram-странице промоутера Park Live. В заявлении говорится, что решение об отмене принял сам артист.



«По не зависящим от нас и необъяснимым для нас причинам артист принял решение отменить концерт. Возврат средств за приобретённые билеты будет осуществлён через билетную платформу», — говорится в сообщении.



О том, что концерт Рики Мартина отменён по решению самого певца, также уведомила компания Biletebi.ge. Представители платформы подтвердили информацию СМИ. В сообщении, направленном покупателям билетов, говорится:



«Сообщаем, что концерт Рики Мартина, запланированный на 16 июля 2026 года на международном автодроме Рустави, отменён по решению певца. Денежные средства будут возвращены на ту же банковскую карту, с которой был приобретён билет. Зачисление средств может занять 3–5 рабочих дней».



Концерт Рики Мартина должен был пройти на международном автодроме в Рустави 16 июля. На выступление поп-звезды ожидалось большое количество зрителей, в том числе гостей из разных стран.





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