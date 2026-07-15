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Обнаружено тело мужчины, оказавшегося под завалами обвалившегося в Кутаиси строящегося корпуса
15.07.2026 14:18
В результате обрушения, произошедшего во время строительства жилого дома на улице Иоселиани в Кутаиси, погиб один человек.
Погибший - мужчина в возрасте до 30 лет. Его тело спасатели уже извлекли из обрушившейся металлической конструкции.
По существующей информации, на месте проводились работы по заливке бетонного покрытия, конструкция не выдержала и обрушилась.
Строительные работы выполняет ООО «Градус Груп Мауди». На улице Иоселиани остаются спасатели и представители патрульной полиции.
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