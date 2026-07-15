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Гитанас Науседа: Россия планирует нападения на инфраструктуру Литвы
15.07.2026 13:34
У Литвы есть разведывательная информация о том, что Россия планирует атаки на инфраструктуру страны. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
По его словам, в связи с этой угрозой будут усилены меры безопасности вокруг энергетических и транспортных объектов страны.
В интервью информационному агентству BNS Науседа отметил, что у него нет информации о том, когда и где именно могут произойти возможные атаки.
«Мы получаем подобные сигналы от наших разведывательных служб. Они не указывают конкретное место или время, поскольку противник ещё не завершил планирование. Мы знаем лишь о наличии такого плана или намерения. Это могут быть различные способы, направленные на физическое повреждение объектов критической инфраструктуры. Всё, что может привести к прекращению их функционирования», — заявил Гитанас Науседа.
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