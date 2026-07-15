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Сикорский: Россия может готовить операцию «под чужим флагом» с использованием украинских дронов


15.07.2026   13:49


По заявлению министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Россия может готовить операцию «под чужим флагом» с использованием украинских дронов.

По данным украинских СМИ, во время визита в США министр иностранных дел Польши подтвердил, что Польша ожидает подобной российской провокации, и добавил, что ключевую роль в ней могут сыграть украинские дроны.

«Путин даже сказал нечто подобное примерно месяц назад. Он заявил: если на нас нападет страна-член НАТО, мы ответим. Поэтому мы подозреваем, что он планирует подготовить украинские дроны и использовать их для нападения на страну-члена НАТО или на Россию, а затем ответить на такое нападение», – сказал Сикорский.

По его словам, Владимир Путин может прибегнуть к подобным действиям, «тем более что он в отчаянии и проигрывает».


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