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В Телави ведутся работы по восстановлению инфраструктуры, поврежденной в результате стихии
15.07.2026 13:04
В результате обильных осадков в Кахетии вышедшая из берегов река Телависхеви повредила мелиоративную инфраструктуру. Стихией были повреждены дюкер (напорный участок трубопровода, прокладываемый под руслом реки, канала, по дну оврага или под транспортной магистралью) Мацанцри и несколько участков магистрального Верхне-Алазанского оросительного канала, проходящего по территории Телави.
В настоящее время ведутся интенсивные восстановительные работы, с ходом которых на месте ознакомился генеральный директор ООО «Мелиорация Грузии» Гигла Тамазашвили.
На данном этапе Верхне-Алазанский магистральный канал очищают от принесённых паводком камней, гравия и наносов грунта. На месте мобилизована необходимая техника, чтобы в кратчайшие сроки восстановить мелиоративную инфраструктуру и обеспечить бесперебойное функционирование оросительной системы.
Информацию распространяет пресс-служба Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
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