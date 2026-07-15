В Телави ведутся работы по восстановлению инфраструктуры, поврежденной в результате стихии

15.07.2026 13:04





В результате обильных осадков в Кахетии вышедшая из берегов река Телависхеви повредила мелиоративную инфраструктуру. Стихией были повреждены дюкер (напорный участок трубопровода, прокладываемый под руслом реки, канала, по дну оврага или под транспортной магистралью) Мацанцри и несколько участков магистрального Верхне-Алазанского оросительного канала, проходящего по территории Телави.



В настоящее время ведутся интенсивные восстановительные работы, с ходом которых на месте ознакомился генеральный директор ООО «Мелиорация Грузии» Гигла Тамазашвили.



На данном этапе Верхне-Алазанский магистральный канал очищают от принесённых паводком камней, гравия и наносов грунта. На месте мобилизована необходимая техника, чтобы в кратчайшие сроки восстановить мелиоративную инфраструктуру и обеспечить бесперебойное функционирование оросительной системы.



Информацию распространяет пресс-служба Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





