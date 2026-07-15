121 человек задержан по обвинению в наркопреступлениях

15.07.2026 12:18





Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии в результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведённых по всей стране, задержали 121 человека по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками. Из них 59 человек были вовлечены в различные формы схем сбыта наркотических средств. Об этом сообщили на брифинге в МВД.



В заявлении не отмечается, за какой период было осуществлено задержание этих людей, но было отмечено, что среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранные граждане.



«На основании постановления суда полиция неоднократно проводила контрольные закупки наркотических средств, а также осуществляла скрытую аудио- и видеозапись этих закупок.



Кроме того, задержаны лица, для изобличения которых сотрудники правоохранительных органов заменили направленные на их имя замаскированные почтовые отправления, после чего изъяли в качестве вещественных доказательств наркотические средства в особо крупном размере.



В ходе обысков по местам жительства задержанных, при досмотре их автомобилей, а также в ходе следственных экспериментов в местах, указанных обвиняемыми, сотрудники полиции изъяли подготовленные к сбыту особо крупные партии различных наркотических средств и психотропных веществ, в том числе метадон, альфа-PVP, кокаин, кетамин, бупренорфин, марихуану, растения каннабиса и другие наркотические вещества.



Также полицейские изъяли материалы для фасовки наркотиков, электронные весы и денежные средства, предположительно полученные от незаконного оборота наркотиков.



Расследование ведётся по статьям 260, 260³, 260⁴, 261 и 265¹ Уголовного кодекса Грузии. Эти статьи предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы или пожизненного заключения.



Министерство внутренних дел продолжает бескомпромиссную борьбу с наркопреступностью. Это подтверждают статистические данные за первые шесть месяцев текущего года. За отчётный период к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, были привлечены около 5 000 человек, из них около 1 000 человек были вовлечены в различные формы сбыта наркотиков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество лиц, привлечённых к ответственности за наркопреступления, увеличилось на 85 %.



Также хочу отметить, что в отношении лиц, занимающихся сбытом наркотиков, полицейские подразделения и впредь будут применять самые строгие меры, предусмотренные законом», — заявили на брифинге в МВД Грузии.







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