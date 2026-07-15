Турецко-грузинское предприятие выиграло тендер на проектирование и строительство трамвайной линии в Тбилиси

15.07.2026 12:46





«В тендере на проектирование и строительство трамвайной линии, которая соединит район Диди Дигоми со станцией метро «Дидубе», победило совместное предприятие, зарегистрированное в Турции», – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании столичного правительства.



«Вы знаете, что одним из наших предвыборных обещаний была реализация исторического проекта. Я имею в виду трамвайную линию. По этому поводу было сделано немало заявлений. Мы также объявили международный тендер, в котором могли принять участие как грузинские, так и зарубежные компании. Хочу проинформировать вас о результатах.



Как вам известно, тендер на проектирование и строительство трамвайной линии, соединяющей Диди Дигоми со станцией метро «Дидубе», объявленный в соответствии с правилами закупок Азиатского банка развития, был открыт 31 марта текущего года. Желание участвовать в тендере выразили четыре крупные компании и одно совместное предприятие. Среди участников — три компании, зарегистрированные в Турции, и одна — в Китае.



Оценка представленных предложений уже завершена. Победителем стало зарегистрированное в Турции совместное предприятие, предложившее самую низкую цену. В соответствии с правилами закупок Азиатского банка развития предусмотрен также 14-дневный период для подачи жалоб. После его завершения с победителем будет подписан контракт», — заявил Каха Каладзе.



По словам мэра Тбилиси, проект состоит из трёх этапов: подготовка концептуального проекта, разработка детального проекта и выполнение строительных работ. На реализацию всех трёх этапов отводится 36 месяцев с момента подписания контракта.



Трамвайная линия начнётся в районе соединения третьего и четвёртого микрорайонов Диди Дигоми и, проходя по проспекту Давида Агмашенебели и массиву Дигоми, соединится с территорией возле станции метро «Дидубе».



«Ориентировочная протяжённость трамвайной линии составит 7,5 километра, на всём её протяжении будет оборудовано 11 остановок. Проект также предусматривает строительство депо, рассчитанного на обслуживание и эксплуатацию 11 трамвайных составов. Параллельно со строительством линии будет объявлен отдельный тендер на закупку 10 трамвайных составов. Работа в этом направлении уже ведётся», — отметил Каладзе.



По его словам, это чрезвычайно важный проект для столицы.



«Я лично очень рад, что в город вернётся такой важный вид общественного транспорта, как трамвай. Надеюсь, что это будет не первый и не последний подобный проект, который реализуют власти Грузии и правительство столицы. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке проекта и внёс свой вклад в эту работу — начиная с вице-мэра и заканчивая каждым рядовым сотрудником. Реализация этого проекта действительно имеет огромное значение для нашего города, и мы будем поэтапно предоставлять общественности подробную информацию о ходе работ», — подчеркнул Каха Каладзе.







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