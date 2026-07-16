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Прокурор: У водителя, сбившего мать с ребенком в Гори, было более 225 штрафов
16.07.2026 14:23
По информации прокурора Шорены Мгалоблишвили, у Реваза Элизбарашвили, который в Гори, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на мать с ребёнком, было более 225 административных штрафов.
Как заявила Мгалоблишвили в эфире «ТВ Пирвели», штрафы, в частности, были выписаны за превышение скорости.
Накануне суд избрал Ревазу Элизбарашвили меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по части 9-й статьи 276-й Уголовного кодекса Грузии — нарушение правил безопасности движения транспортного средства лицом, находившимся под воздействием алкоголя, повлёкшее гибель двух человек. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли мать и ребёнок, произошло 13 июля в центре Гори, на улице Чавчавадзе. Автомобиль типа Jeep совершил наезд на молодую женщину и её трёхлетнего ребенка, переходивших дорогу. Получившие тяжёлые травмы мать и ребёнок впоследствии скончались в больнице.
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