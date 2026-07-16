Фальшивые документы, миллионы в обороте и отмывание денег: в Грузии раскрыли масштабную преступную схему

16.07.2026 15:36





Правоохранительные органы Грузии начали уголовное преследование в отношении девяти человек по делу о легализации незаконных доходов. Один фигурант уже задержан, еще один объявлен в розыск, поскольку обвинение ему предъявлено заочно.



По данным прокуратуры, расследование показало, что с 2021 по 2024 год действовала организованная группа, которая за деньги изготавливала и продавала поддельные документы европейских государств. В перечень входили виды на жительство, удостоверения личности, регистрационные документы и водительские удостоверения. Для производства использовались специализированное программное обеспечение и профессиональное печатное оборудование, а готовые документы отправлялись заказчикам после оплаты.



Следствие считает, что за несколько лет участники схемы изготовили и реализовали значительное количество фальшивых документов, а полученные средства поступали на их банковские счета. Однако на этом деятельность не заканчивалась. Чтобы скрыть происхождение денег, фигуранты применяли классические методы финансовой маскировки: разбивали крупные суммы на множество переводов между разными счетами, обменивали деньги на иностранную валюту, а часть средств проводили через счета букмекерских компаний. Такая схема, по версии следствия, позволяла скрывать реальный источник происхождения средств и придавать им вид законных доходов.



Обвинения предъявлены по статье о легализации преступных доходов в крупном и особо крупном размере, предусматривающей наказание до 12 лет лишения свободы.



По ходатайству прокуратуры двое обвиняемых арестованы, еще семеро получили меру пресечения в виде залога, поскольку активно сотрудничали со следствием и помогли раскрытию преступной схемы.



Расследование продолжается. Следователи намерены установить всех участников сети, а прокуратура призвала владельцев поддельных официальных документов добровольно передать их правоохранительным органам. Ведомство заявляет, что в таком случае к ним могут быть применены предусмотренные законом меры смягчения ответственности.



Борьба с незаконной миграционной инфраструктурой выходит далеко за рамки изъятия фальшивых документов. Все чаще в центре внимания оказываются финансовые потоки, через которые преступные группы легализуют доходы, превращая изготовление подделок в полноценный международный бизнес. Расследование может получить продолжение и привести к новым задержаниям. Об этом также свидетельствует и растущий интерес правоохранительных органов к схемам трансграничного отмывания денег.





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