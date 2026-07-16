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После «Starbucks» в Грузии следующим крупным брендом в стране может стать ирландский «Primark»
16.07.2026 17:32
После успешного запуска «Starbucks» в Грузии следующим крупным брендом в стране может стать ирландский «Primark».
В настоящее время ведутся переговоры с “Alshaya Group” о выходе на рынок международной розничной сети по продаже одежды. По словам грузинских властей, компания, которая управляет сетями «Starbucks» в Грузии, представляет более 70 международных брендов, поэтому сотрудничество не ограничивается только ими.
«В Alshaya Group более 70 международных брендов, таких как H&M, Victoria’s Secret и многие другие. Поэтому мы не будем ограничиваться только Starbucks. Мы ведем переговоры о других крупных брендах, таких как Primark» — рассказал Михаил Хидурели. При этом, он не раскрыл дальнейших подробностей, в том числе о стадии переговоров или сроках возможного появления.
«Primark» — это международная розничная сеть, базирующаяся в Ирландии, которая работает в 19 странах, включая Европу, США и Ближний Восток, насчитывает более 480 магазинов и более 800 000 сотрудников. Как следует из финансового отчета Associated British Foods, «Primark» рассматривает возможность продолжения программы расширения сети магазинов в Европе, США и в рамках франчайзинговой модели.
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