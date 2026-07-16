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Грузия может экстрадировать Хасана Саламханова, ранее сбежавшего от режима Кадырова - Мека Хангошвили


16.07.2026   17:34


Общественный деятель из Панкисского ущелья, представитель чеченской общины Грузии, Мека Хангошвили сообщил о возможной экстрадиции в Россию чеченца Хасана Саламханова, который ранее бежал от режима Рамзана Кадырова.

По словам Хангошвили, в настоящее время Саламханов отбывает наказание в Грузии. Точные основания его осуждения ему неизвестны, речь может идти, например, о незаконном пересечении государственной границы или нарушении миграционного режима.
Однако, как он подчёркивает, в данном случае это не имеет принципиального значения.

«Грузия является участником Женевской конвенции и ряда других международных договоров в сфере защиты прав человека, которые запрещают выдачу людей государству, где им грозят пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.

Мы все хорошо знаем, что происходит в российских тюрьмах, особенно когда речь идёт о чеченцах.

Обращаюсь ко всем, от кого зависит это решение: не допустите, чтобы ещё одного человека обрекли на жестокие пытки и страдания. Не ставьте вновь под сомнение кавказские традиции гостеприимства и защиты тех, кто ищет убежища. У Грузии нет никакой обязанности осуществлять такую экстрадицию», — заявил Мека Хангошвили.


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