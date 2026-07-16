Американский фонд TRIPP+ возглавит инвестор российского происхождения

16.07.2026 18:00





Инвестор российского происхождения Константин Соколов возглавит фонд TRIPP+ (Trump Route for International Peace and Prosperity Plus), созданный при поддержке Госдепартамента США для финансирования инфраструктурных проектов в странах Южного Кавказа и Центральной Азии. Назначение Соколова официально подтвердил Госдепартамент США.



Фонд с первоначальным капиталом около 200 млн долларов (при этом американские чиновники ранее заявляли о планах довести финансирование до 400 млн долларов) будет инвестировать в развитие транспортной, энергетической инфраструктуры и проектов в сфере критически важных полезных ископаемых. Программа охватывает восемь стран региона, включая Армению, Азербайджан и Грузию.



Название TRIPP+ происходит от проекта Trump Route for International Peace and Prosperity («Маршрут Трампа для международного мира и процветания»). Фонд уполномочен предоставлять кредиты, гранты и осуществлять инвестиции в стратегические отрасли экономики стран-участниц.



Назначение Соколова привлекло внимание американских СМИ из-за его политических пожертвований. По данным The Guardian, он является одним из доноров проектов Дональда Трампа и за последние годы перечислил более 12 млн долларов республиканским политическим комитетам. Госдепартамент США, в свою очередь, заявил, что деятельность фонда будет осуществляться в соответствии с требованиями законодательства и с соблюдением стандартов прозрачности.



Создание фонда рассматривается как часть усилий Вашингтона по расширению экономического присутствия на Южном Кавказе после подписания при посредничестве США мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Параллельно американская Международная корпорация по финансированию развития (DFC) участвует в создании компании, которая займется развитием транспортной инфраструктуры в рамках проекта TRIPP.







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