Ущерб от града в Тбилиси обойдется страховщикам примерно в 20 млн лари — Ассоциация страховщиков

16.07.2026 18:38





Недавний град в Тбилиси, повредивший тысячи автомобилей, стал серьезным испытанием для страхового сектора. Как заявил BMG председатель Ассоциации страховщиков Грузии Деви Хечинашвили, участившиеся и усиливающиеся стихийные бедствия оказывают прямое влияние как на финансовое положение населения, так и на стоимость страхования.



По его словам, ущерб, нанесенный градом в столице, обойдется страховым компаниям примерно в 20 млн лари.



«Один только град в Тбилиси, повредивший автомобили, приведет к страховым выплатам примерно на 20 млн лари. Из этой суммы компании уже выплатили около 15 млн лари. При этом, по нашим оценкам, было повреждено не менее 12 тыс. автомобилей. Если учесть, что это примерно 10% рынка автострахования, можно сделать вывод, что количество незастрахованных поврежденных автомобилей было как минимум в десять раз больше, а их владельцам придется самостоятельно покрывать расходы на ремонт», — заявил Хечинашвили.



По словам главы ассоциации, увеличение числа стихийных бедствий связано с изменением климата и является частью глобальной тенденции. Это, в свою очередь, неизбежно отражается на страховых тарифах.



«Климат меняется, а стихийные бедствия становятся все более разрушительными. Это объективная реальность как во всем мире, так и в Грузии. Когда меняются условия и растут риски, это неизбежно влияет на стоимость страхования. Речь не идет об искусственном повышении цен — это естественная реакция рынка на возросшие риски», — отметил он.



Хечинашвили также считает, что Грузия по-прежнему остается «незастрахованным обществом», где большинство граждан не имеют финансовой защиты от подобных происшествий.



«Мы полностью зависим от того, что произойдет. Когда происходит стихийное бедствие, отсутствие страхования делает его последствия для людей еще более тяжелыми. Из-за низкого уровня страхового покрытия практически весь финансовый ущерб ложится на плечи самих граждан», — подчеркнул председатель Ассоциации страховщиков Грузии.







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