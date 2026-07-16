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Жительница Батуми стала мамой в 59 лет
16.07.2026 20:13
В семье Хомерики сбылась самая большая мечта — Нана Урушадзе и Генадий стали родителями маленькой Нини.
Беременность Наны проходила под наблюдением специалистов Центра здоровья Ириса Борчашвили «Медина». За её состоянием следили акушеры-гинекологи Джумбер Унгиадзе и Хатуна Самнидзе.
Ребёнок появился на свет на 34-й неделе беременности с помощью кесарева сечения.
Благодаря работе команды отделения перинатологии, акушерства и гинекологии, а также специалистов реанимации новорождённых, маму и малышку выписали из клиники в стабильном состоянии.
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