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Жительница Батуми стала мамой в 59 лет


16.07.2026   20:13


В семье Хомерики сбылась самая большая мечта — Нана Урушадзе и Генадий стали родителями маленькой Нини.

Беременность Наны проходила под наблюдением специалистов Центра здоровья Ириса Борчашвили «Медина». За её состоянием следили акушеры-гинекологи Джумбер Унгиадзе и Хатуна Самнидзе.

Ребёнок появился на свет на 34-й неделе беременности с помощью кесарева сечения.

Благодаря работе команды отделения перинатологии, акушерства и гинекологии, а также специалистов реанимации новорождённых, маму и малышку выписали из клиники в стабильном состоянии.


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