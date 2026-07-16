Суд ЕС поддержал испанский закон об амнистии каталонских сепаратистов

16.07.2026 20:14





Суд ЕС постановил, что спорный испанский закон об амнистии каталонских сепаратистов не нарушает ключевых положений законодательства ЕС.



Об этом говорится в решении Суда, текст которого имеется в распоряжении "Европейской правды".



В своем решении Суд Европейского Союза постановил, что закон об амнистии не противоречит законодательству ЕС, поскольку принятие и применение такого закона относятся к компетенции государств-членов.



Что касается процессуальных норм, установленных таким законом об амнистии в сфере, относящейся к компетенции государств-членов, Суд отмечает, что его проверка ограничивается проблемами системного характера, способными подорвать надлежащее функционирование национальной судебной системы.



По мнению Суда, процессуальные нормы испанского закона об амнистии не могут привести к таким проблемам.



Данный закон также не нарушает принцип эффективности директивы о борьбе с терроризмом, поскольку, в соответствии со своими собственными целями, закон об амнистии лишь предусматривает отсутствие уголовного преследования за террористические преступления, совершенные исключительно в конкретном контексте движения за независимость Каталонии.



В 2023 году премьер-министр Испании Педро Санчес выдвинул предложение об амнистии в обмен на поддержку в парламенте двух каталонских сепаратистских партий.



В следующем году Высший суд Каталонии впервые применил закон об амнистии каталонских сепаратистов к политику и полицейскому, осужденным за действия, связанные с незаконным провозглашением независимости испанской автономии.



Отметим, что закон об амнистии напрямую не касается бывшего лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона, который находится в добровольном изгнании в Бельгии.



В Испании ему дополнительно инкриминируют растрату средств, которая не подпадает под амнистию, и попытки Пучдемона доказать, что эти действия также подлежат амнистии, до сих пор были безуспешными.





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