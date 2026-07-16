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Верховная Рада Украины утвердила новым премьер-министром Сергея Корецкого
16.07.2026 14:24
Верховная рада Украины утвердила Сергея Корецкого на должность премьер-министра страны.
За кандидатуру Корецкого проголосовали 289 депутатов, один выступил против, ещё семеро воздержались.
Выступая в парламенте, Корецкий заявил, что хочет, чтобы новое правительство Украины стало «правительством обороны, экономического развития и европейской интеграции».
Напомним, в конце прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в стране начнутся кадровые изменения, которые обеспечат реализацию обновлённой политической стратегии. По его словам, для этого необходимо обновить состав правительства.
14 июля Верховная рада Украины поддержала отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра. 16 июля Владимир Зеленский внёс в парламент кандидатуру Сергея Корецкого на должность главы правительства.
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