Мака Бочоришвили примет участие в министерской встрече в Вашингтоне

16.07.2026 10:50





Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили примет участие в министерской встрече по теме «Возобновление политического терроризма» в Вашингтоне по приглашению государственного секретаря США Марко Рубио.



Вышеуказанную информацию Первому каналу подтвердили в Министерстве иностранных дел Грузии.



Марко Рубио примет в Вашингтоне делегации из более чем 60 стран.



Министериал состоится в четверг.







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