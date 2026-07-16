В Грузии осудили восемь человек за пытки и нападения на почве ненависти

16.07.2026 12:25





Тбилисский городской суд на основании доказательств, представленных прокуратурой, признал виновными восемь человек, в их числе пятерых несовершеннолетних, по делу о пытках, совершенных организованной группой по мотивам нетерпимости, организации и участии в групповых насильственных действиях, а также групповом грабеже, сообщает прокуратура Грузии.



Как установил суд, члены группировки, придерживавшейся «фашистско-нацистской» идеологии, организовывали нападения на людей, чей образ жизни и взгляды они считали неприемлемыми, включая несовершеннолетних, и сами принимали в них участие.



Следствие установило, что участники группы заранее выбирали жертв и по мотивам нетерпимости совершали на них организованные групповые нападения. Потерпевших унижали, подвергали физическому и психологическому насилию и пыткам. Во многих случаях нападавшие снимали происходящее на видео и распространяли записи в социальных сетях и закрытых сообществах. В ряде эпизодов у пострадавших также похищали личные вещи.



Суд признал всех обвиняемых виновными по предъявленным статьям Уголовного кодекса Грузии, включая пытки, совершенные организованной группой (в том числе в отношении несовершеннолетнего), организацию и участие в групповых насильственных действиях, а также грабеж.



Двое совершеннолетних осужденных получили по 14 лет лишения свободы, еще один – 8 лет. В отношении несовершеннолетних суд применил положения Кодекса ювенальной юстиции, смягчив наказание: одному назначено 10 лет и 6 месяцев, двоим – по 9 лет и 4 месяца, еще одному – 6 лет, и одному – 5 лет и 4 месяца лишения свободы.



Источник: SOVA

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