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Грузия ухудшила позиции в Глобальном индексе свободы и процветания
16.07.2026 13:37
Грузия теряет позиции в Глобальном индексе свободы и процветания. Согласно докладу Atlantic Council за 2026 год, охватывающему 171 страну, Грузия вошла в число государств, где зафиксировано ухудшение показателей свободы.
«В таких странах, как Буркина-Фасо, Эквадор, Сальвадор, Грузия, Индонезия, Мьянма, Никарагуа, Перу, Судан и Тунис, с 2020 года наблюдается значительное ухудшение показателей правового подиндекса (Legal Subindex).
В ряде случаев эти изменения связаны с государственными переворотами, вооруженными конфликтами либо ослаблением механизмов институционального контроля и давлением на общественную безопасность», — говорится в докладе.
В отчете также отмечается, что на снижение рейтинга Грузии негативно повлияли проблемы с верховенством закона, независимостью судебной системы, коррупцией, защитой права собственности, а также ухудшение политических свобод.
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