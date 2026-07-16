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Иосеб Сигуа назвал обвинения бывшей супруги „абсурдом“
16.07.2026 14:22
Что вам сказать, столько абсурда... На данном этапе я ничего не могу сказать, — так бывший высокопоставленный сотрудник полиции Иосеб Сигуа ответил «Интерпрессньюс» на просьбу прокомментировать обвинения своей бывшей супруги Софио Сигуа-Шатберава в физическом насилии и угрозах.
Краткий комментарий Иосеб Сигуа сделал после завершения судебного заседания в Тбилисском городском суде. Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что «всё это — абсурд».
На сегодняшнем заседании присутствовали как Иосеб Сигуа, так и его бывшая супруга.
Дело рассматривала судья Лела Гогишвили, которая приняла решение провести заседание в закрытом режиме.
Напомним, супруга Иосеба Сигуа Софио Сигуа-Шатберава в эфире программы «Суббота с Нодаром Меладзе» заявила, что Иосеб Сигуа угрожал ей убийством, обещал сбросить её с 12-го этажа, поместить в бочку и закопать.
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