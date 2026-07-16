Иосеб Сигуа назвал обвинения бывшей супруги „абсурдом“

16.07.2026 14:22





Что вам сказать, столько абсурда... На данном этапе я ничего не могу сказать, — так бывший высокопоставленный сотрудник полиции Иосеб Сигуа ответил «Интерпрессньюс» на просьбу прокомментировать обвинения своей бывшей супруги Софио Сигуа-Шатберава в физическом насилии и угрозах.



Краткий комментарий Иосеб Сигуа сделал после завершения судебного заседания в Тбилисском городском суде. Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что «всё это — абсурд».



На сегодняшнем заседании присутствовали как Иосеб Сигуа, так и его бывшая супруга.



Дело рассматривала судья Лела Гогишвили, которая приняла решение провести заседание в закрытом режиме.



Напомним, супруга Иосеба Сигуа Софио Сигуа-Шатберава в эфире программы «Суббота с Нодаром Меладзе» заявила, что Иосеб Сигуа угрожал ей убийством, обещал сбросить её с 12-го этажа, поместить в бочку и закопать.





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