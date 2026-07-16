Осужденный по делу о трагедии в парке Ваке освобожден из-под стражи

16.07.2026 16:00





Осуждённый по делу о трагедии в парке Ваке бывший директор компании «Гринсервис+» Лаша Пурцхванидзе был досрочно освобождён из заключения.



Как сообщил Пурцхванидзе в эфире «ТВ Пирвели», он покинул исправительное учреждение накануне.



«Вчера я вышел из тюрьмы. Да, меня освободили с электронным браслетом. Я обратился в комиссию по условно-досрочному освобождению, и это было её решение. В ту компанию я не вернусь, однако не могу сказать, чем собираюсь заниматься дальше — время покажет. Пока я нахожусь с семьёй», — заявил Пурцхванидзе.



Напомним, 13 октября 2022 года в результате трагедии в парке Ваке погибла 13-летняя Марита Мепаришвили, ещё двое подростков — Андрия Лорткипанидзе и Лазаре Лобжанидзе — получили травмы.



Судебное разбирательство по делу велось по двум эпизодам. По одному из них в июле текущего года суд признал виновными восьмерых из девяти обвиняемых. В частности, бывший директор компании «Гринсервис+» Лаша Пурцхванидзе был приговорён к шести годам лишения свободы, заместитель начальника городской службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгий Вахтангишвили — к трём годам, Деви Кахоидзе — к трём годам, Нугзар Китиашвили — к 3 годам и 6 месяцам, Давид Тушишвили — к 3 годам и 6 месяцам, Георгий Гобеджишвили — к четырём годам, Лаша Чигиташвили — к трём годам, Бека Мургвлиани — к трём годам лишения свободы, тогда как Валерий Гобеджишвили был оправдан.





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