Каньон Мартвили отмечает юбилей

16.07.2026 17:09





Сегодня исполняется 10 лет с момента открытия для посетителей каньона Мартвили — одного из самых узнаваемых и популярных природных объектов страны. За это десятилетие он превратился не просто в туристическую достопримечательность, а в настоящий пример того, как бережное отношение к природе способно менять целый регион.



Более 1,704 миллиона посетителей за десять лет — цифра, которая говорит сама за себя. За каждым туристом стоят новые возможности для местного бизнеса, рабочие места и инвестиции в развитие территории.



За эти годы каньон заметно преобразился. Здесь появились современный визиторский центр, благоустроенные пешеходные маршруты, лодочная инфраструктура, эффектная система вечернего освещения, зиплайн и кафе. Сейчас завершается внедрение VR-технологий, а впереди — обновление и реконструкция визиторского центра.



Не менее впечатляют и изменения вокруг самого каньона. Если десять лет назад рядом работал всего один ресторан, то сегодня их уже 13. Количество семейных гостевых домов выросло с одного до двухсот, построено 15 гостиниц высокого уровня, открылись 7 традиционных винных погребов (марани). 150 человек получили постоянную работу, еще 350 жителей смогли начать собственное дело благодаря туристическому потоку.



Международное признание также стало частью истории каньона. В 2019 году Мартвили был удостоен награды конкурса, проходившего в рамках Европейской ландшафтной конвенции Совета Европы, подтвердив свою уникальную природную ценность.



Сегодня каньон продолжает принимать гостей, предлагая пройти 700-метровый живописный маршрут и отправиться в путешествие на лодке по реке Абаша — одному из самых красивых участков этого удивительного природного памятника.



С юбилеем, Мартвильский каньон! Пусть впереди будут новые рекорды, миллионы восхищенных туристов и еще больше историй, которые вдохновляют путешествовать и открывать красоту природы Грузии.





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