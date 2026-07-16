Уроженец России возглавил фонд Госдепартамента США для инвестиций в Южный Кавказ

16.07.2026 13:38





Чикагский инвестор российского происхождения Константин Соколов возглавил фонд Госдепартамента США TRIPP+, ответственный за финансирование «Маршрута Трампа» ― торгового коридора из Центральной Азии через Грузию, Азербайджан и Армению. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на американское внешнеполитическое ведомство.



Что такое TRIPP+ и почему это важно для Грузии

Фонд получил название от проекта Trump Route for International Peace and Prosperity («Маршрут Трампа для международного мира и процветания») — торгового коридора длиной около 43 километров, который должен связать Азербайджан с его эксклавом Нахичеванью через территорию Армении.



Изначально проект был связан с армяно-азербайджанскими мирными договоренностями, достигнутым при посредничестве США летом 2024 года. Однако TRIPP+ имеет более широкие задачи: он сможет выдавать кредиты, предоставлять гранты и инвестировать в частный сектор в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Объем фонда составляет $201 млн.



Корпорация международного развития США (US International Development Finance Corporation — DFC) ранее также объявила, что планирует участвовать в создании инфраструктурной компании, которая займется строительством железных дорог и других объектов вдоль нового транспортного маршрута.



В Госдепартаменте заявляют, что TRIPP+ станет новым инструментом американской экономической помощи, ориентированным не только на инфраструктуру, но и на привлечение частных инвестиций.



Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее назвал проект частью «исторической трансформации», которая должна открыть новые маршруты торговли, транзита и энергетических потоков.



Для Грузии потенциальное участие в программе может означать доступ к финансированию транспортных проектов, энергетики и развития региональной инфраструктуры.



Кто такой Константин Соколов



Соколов родился в Ленинграде в 1975 году и после распада СССР переехал в США. Он более 20 лет работает в сфере инвестиций и частного капитала.



Предприниматель является основателем чикагской инвестиционной компании IJS Investments, которая специализируется на энергетике, телекоммуникациях и инфраструктуре. Он также владеет крупной долей в крупнейшем телекоммуникационном операторе Армении Viva Armenia.



Кроме того, Соколов занимает руководящие позиции в проектах, связанных с энергетикой, дата-центрами и международной инфраструктурой.



До назначения в TRIPP+ он не занимал государственных должностей.



По данным The Guardian, Соколов был одним из 36 спонсоров проекта строительства бального зала в Белом доме, который курирует администрация Трампа. Размер его пожертвования не раскрывается.



Газета также сообщает, что с начала второго президентского срока Трампа Соколов перечислил более $12 млн республиканским политическим комитетам и кампаниям, включая около $11 млн в Super PAC MAGA Inc., поддерживающий Трампа.



Назначение бизнесмена стало частью более широкой дискуссии в США о роли политических доноров в государственных структурах. The Guardian отмечает, что ряд других спонсоров проектов Трампа также получили государственные должности или возможности влиять на принятие решений.



При этом представитель Госдепартамента заявил изданию, что деятельность фонда будет проходить в соответствии с требованиями законодательства, включая ежегодную отчетность, независимый аудит и правила предотвращения конфликта интересов.







Новости-Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





