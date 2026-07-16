Вольский: Приглашение Маки Бочоришвили в Вашингтон является серьезным подтверждением того, что сотрудничество с Грузией чрезвычайно важно

16.07.2026 14:23





Сотрудничество и отношения с Грузией также будут серьёзным приобретением для США, что в последнее время приобретает определённые формы. Приглашение Маки Бочоришвили на этот форум является одним из серьёзных подтверждений того, что сотрудничество с Грузией имеет особое значение, — заявил в беседе с журналистами первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, комментируя участие министра иностранных дел Маки Бочоришвили в министерской встрече в Вашингтоне на тему «О повторной активизации политического терроризма».



По его словам, помимо США, на форуме будут представлены многие другие страны, и в повестку дня Маки Бочоришвили также входят вопросы сотрудничества с их представителями.



«Соединённые Штаты Америки действуют исходя из собственных интересов. Сотрудничество и отношения с Грузией также будут для них довольно серьёзным приобретением, что в последнее время приобретает определённые формы. Уже обозначились определённые направления, такие как сфера безопасности и обсуждения, связанные с внешнеполитическими вопросами.



Грузия вместе с другими странами Южного Кавказа сегодня стала ключевым географическим местоположением, через которое должны проходить альтернативные маршруты. Эти маршруты уже проходят, однако их масштабы должны быть значительно больше. Разумеется, это один из серьёзных компонентов, который необходимо обсуждать в рамках двусторонних отношений.



Были и другие темы, в том числе вопросы борьбы с международной преступностью — недавно по этой теме также было опубликовано совместное заявление. Мы помним интенсивный этап сотрудничества между военными силами США и Грузии. Всё это даёт нам основание полагать, что эти отношения будут развиваться в позитивном направлении.



Это делается не для того, чтобы кому-то угодить или ради демонстрации того, что мы дружим с США и развиваем общие позиции, а потому, что это отвечает нашим интересам и в значительной степени определяет нашу стабильность. США — страна, которая оказывает значительное влияние на процессы, происходящие в мире.



Разумеется, приглашение Маки Бочоришвили на этот форум является одним из серьёзных подтверждений того, что сотрудничество с Грузией имеет особое значение. Это важно не только для Америки, но и для других стран, представленных на форуме, с представителями которых вопросы сотрудничества также будут входить в повестку дня Маки Бочоришвили», — заявил Гия Вольский.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





