Саакашвили о «кувшинах Рике»: Это было гениальное творение Массимилиано Фуксаса

16.07.2026 16:12





Михаил Саакашвили о «кувшинах Рике» – Неужели вы не понимаете, что театр, построенный на Рике, это не моя прихоть – Это была ваша собственность, которую у вас отнимают, сносят



Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая на судебном заседании по так называемому делу о саботаже, прокомментировал решение о демонтаже так называемых «кувшинов Рике», заявив, что театр в парке Рике был создан не по его прихоти, а являлся достоянием грузинского народа.



«Неужели вы не понимаете, что театр в парке Рике — это не прихоть Саакашвили. Это было гениальное творение Массимилиано Фуксаса, признанное лучшим проектом года во всём мире. Оно не принадлежало ни Саакашвили, ни какому-либо отдельному исполнителю или художнику — это было ваше достояние, которое у вас отнимают, которое разрушают», — заявил Михаил Саакашвили.



Напомним, мэрия Тбилиси подтвердила, что выдала разрешение на демонтаж так называемых «кувшинов Рике». В муниципалитете пояснили, что согласно распоряжению правительства Грузии от 2025 года «развитие территории предусматривает реализацию гостиничного проекта, что может включать проведение демонтажных работ».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





