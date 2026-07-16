По делу британца, обвиняемого в ввозе наркотиков, заключено процессуальное соглашение

16.07.2026 16:40





Гражданин Великобритании Мэттью Рой Десмонд, обвиняемый в попытке ввоза в Грузию крупной партии наркотических средств и психотропных веществ, заключил процессуальное соглашение с прокуратурой.



Судья Нино Галусташвили признала британца виновным и назначила ему штраф в размере 100 000 лари. Кроме того, суд постановил выдворить Десмонда из Грузии и запретил ему въезд в страну сроком на 20 лет.



После освобождения в зале суда Десмонд был передан сотрудникам миграционной службы.



По официальной информации, в ручной клади британца сотрудники таможни обнаружили 112 таблеток, содержащих 0,0224 грамма бупренорфина (Subutex), 50 таблеток, содержащих 0,75 грамма кодеина, а также 39 капсул с 5,8484 грамма прегабалина, относящегося к психотропным веществам.



В прокуратуре заявили, что на момент задержания Десмонд не предоставил никаких медицинских документов, подтверждающих, что такое количество трех различных видов наркотических и психотропных препаратов было назначено ему врачом.





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