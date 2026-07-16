Беспошлинный лимит предлагают утроить: Спор вокруг 300 лари выходит далеко за рамки онлайн-шопинга

16.07.2026 17:26





В Грузии разгорается новая дискуссия вокруг правил международных покупок. Ассоциация свободного бизнеса выступила с инициативой увеличить действующий беспошлинный лимит для почтовых отправлений с 300 до 900 лари, призвав Министерство финансов пересмотреть нормы, которые были установлены еще в 2009 году.



По мнению организации, за 17 лет экономика страны изменилась настолько существенно, что старый порог перестал отражать реальные доходы населения и стоимость товаров. За этот период лари обесценился более чем на 38% по отношению к доллару, а общий уровень потребительских цен вырос примерно на 65–70%. Дополнительным фактором стал стремительный рост мировой электронной коммерции, которая кардинально изменила привычки покупателей.



Именно поэтому, считают в ассоциации, сохранение прежнего лимита выглядит экономически необоснованным. Предлагаемое увеличение до 900 лари должно привести регулирование в соответствие с сегодняшними условиями рынка, а не создавать искусственные ограничения для граждан.



Одновременно организация ответила на требования отдельных групп, которые добиваются полной отмены беспошлинного порога. Там убеждены, что подобные предложения защищают прежде всего интересы крупных торговых посредников.



По мнению ассоциации, отмена лимита не остановит отток денег за границу, как утверждают сторонники ужесточения правил. Средства все равно будут уходить иностранным продавцам, однако конечный покупатель заплатит значительно больше, поскольку аналогичные товары будут продаваться через местных посредников с наценкой в 200–300%. В результате дополнительные расходы лягут на потребителей, а прибыль останется у крупных компаний.



Не менее спорным в организации считают и тезис о защите внутреннего бизнеса. Там подчеркивают, что подобная протекционистская политика способна усилить позиции крупных игроков рынка, тогда как малый бизнес, индивидуальные предприниматели и обычные граждане, активно использующие зарубежные интернет-магазины, окажутся в менее выгодном положении. Это напрямую скажется на их покупательной способности и размере располагаемых доходов.



Также в ассоциации отвергли утверждения, будто действующий лимит стимулирует шопинг-туризм или эмиграцию. По их оценке, подобные заявления не имеют серьезного экономического обоснования и не могут рассматриваться как аргумент при формировании государственной политики.



В итоге организация призвала Министерство финансов принимать решение, исходя прежде всего из интересов граждан и объективных экономических показателей. Если инициатива получит поддержку, это станет одним из наиболее заметных изменений в регулировании трансграничной интернет-торговли за последние годы. Для тысяч покупателей это означает снижение налоговой нагрузки при заказах из-за рубежа, а для рынка — новый этап дискуссии о балансе между защитой внутреннего бизнеса и свободой потребительского выбора.



"Фаэтон"

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