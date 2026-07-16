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Правительство Армении начало ратификацию соглашения с США по проекту TRIPP
16.07.2026 17:51
Сегодня правительство Армении приступило к процессу ратификации рамочного соглашения о стратегическом партнерстве с США, подписанного в рамках проекта TRIPP («Путь Трампа к международному миру и процветанию»).
Документ был подписан 1 июня 2026 года в Вашингтоне и 4 июня — в Ереване. Поддерживаемый США региональный транзитный проект предусматривает создание транспортного сообщения через территорию Армении между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, а также развитие соответствующей инфраструктуры.
На сегодняшнем заседании правительство Армении рассмотрело этот вопрос и направило соглашение в Конституционный суд для проверки его соответствия Конституции страны. В случае положительного заключения суда документ будет представлен парламенту для ратификации.
По словам министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, для полной реализации проекта сторонам необходимо подписать еще два документа — соглашение акционеров и устав компании, которая будет отвечать за реализацию проекта.
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