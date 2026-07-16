Мария Захарова: Запад готов использовать все рычаги для смены власти в Грузии

16.07.2026 16:55





Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова называет «самостоятельную политику» властей Грузии «костью в горле» для Запада. На прошедшей пресс-конференции она заявила.



«Если мы говорим о международных отношениях, о повестке, связанной с проблематикой суверенитета, независимости, невмешательства во внутренние дела, то как раз современная Грузия – это наглядный пример бесцеремонного, а порой даже и беспрецедентного вмешательства в дела государства, которое обладает всеми показателями суверенитета…



Это настолько раздражает представителей Запада, что они готовы использовать все имеющиеся рычаги влияния, чтобы сместить неугодное им действующее правительство только потому, что оно действует в интересах собственного народа, знает свой народ, его историю и строит будущее на этой основе, а не служит тем, кто не имеет никакого отношения к грузинскому народу и его истории», — цитирует Захарову ТАСС.





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