ЕС вложит 10 млрд евро в заводы по производству дронов для ВСУ в Европе

15.07.2026 23:54





Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подписании соглашения между Евросоюзом и Украиной о совместном производстве дронов на территории Европы после того, как Киев заключил договоры о сотрудничестве в этой сфере со странами Персидского залива. Об этом президент ЕК сказала в среду в Киеве в ходе своего 11-го за время войны визита в страну. «Я рада запустить новое оборонно-промышленное партнерство между ЕС и Украиной. То, что мы подписываем сегодня, — это наше собственное соглашение о беспилотниках», — заявила фон дер Ляйен. По ее словам, знания и опыт Украины в области разработки БПЛА и быстрого внедрения технологий «поистине уникальны» и их необходимо объединить с «огромным технологическим и промышленным потенциалом» Европы.



Подробности соглашения и его финансовые параметры фон дер Ляйен, визит которой сопровождался ударами ВС РФ по портовой инфраструктуре Одессы, не привела. По данным польского телеканала TVP World, соглашение предполагает вложение ЕС 10 млрд евро в создание совместных предприятий по выпуску беспилотников на территории Восточной Европы. Деньги планируется выделить из оставшихся средств европейской программы оборонных кредитов SAFE. Согласно проекту соглашения, совместное производства БПЛА и систем противодействия дронам планируется создать «в кратчайшие сроки» к концу этого года.



Цель сделки — повысить способность Украины защищаться от атак беспилотников малой и средней дальности, а также увеличить собственные резервы таких аппаратов. Также проект предполагает, что впервые с начала войны запасы дронов начнут размещаться за пределами украинской территории, то есть вне зоны досягаемости российских атак. Решение вопроса о совместном производстве ракет перенесено на 2028 год.



В проекте также отмечалось, что Украина к 2027 году полноценно откроет внутренний рынок для европейских производителей, которые смогут участвовать в контрактах и ​​тендерах внутри страны. В свою очередь ЕС открывает собственные оборонные программы для украинских компаний и рассматривает возможность предоставления им особых исключений из правил, чтобы они могли конкурировать на равных условиях. Стороны договорились, что будут стремиться к созданию общих цепочек поставок на основе совместного соглашения о сырье и компонентах, чтобы устранить «узкие места в производстве».





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