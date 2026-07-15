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Грузинские компании повышают цены
15.07.2026 22:48
27% компаний повысили цены во втором квартале, ещё 22% собираются сделать это в третьем. Это результаты исследования бизнес-ассоциации Грузии, которое проводилось с 9 по 25 июня среди компаний-членов организации.
Так, наибольший процент компаний, повысивших цены во 2-м квартале, приходится на строительный сектор (50%), в то время как самые высокие ожидания роста на 3-й квартал фиксируются в промышленности (35%).
Исследование также включает сведения о занятости: во 2-м квартале 35% опрошенных компаний сообщили об увеличении числа сотрудников. Ещё 34% ожидают роста работников в следующем квартале, при этом 61% компаний не намерены менять численность персонала.
Наибольший рост числа сотрудников фиксируется в торговом секторе, что также отображается и на ожиданиях от 3-го квартала.
Что касается продаж/спроса/местного производства, то во 2-м квартале 67% опрошенных компаний зафиксировали рост продаж, а 6% — снижение. Помимо этого, 64% бизнеса ожидает увеличения и в 3-м квартале, а ещё 4% — уменьшения.
Наиболее позитивную динамику в плане продаж демонстрирует сектор торговли и услуг (69%), а наименее — строительство (50%).
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