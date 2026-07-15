Грузинские компании повышают цены

15.07.2026 22:48





27% компаний повысили цены во втором квартале, ещё 22% собираются сделать это в третьем. Это результаты исследования бизнес-ассоциации Грузии, которое проводилось с 9 по 25 июня среди компаний-членов организации.



Так, наибольший процент компаний, повысивших цены во 2-м квартале, приходится на строительный сектор (50%), в то время как самые высокие ожидания роста на 3-й квартал фиксируются в промышленности (35%).



Исследование также включает сведения о занятости: во 2-м квартале 35% опрошенных компаний сообщили об увеличении числа сотрудников. Ещё 34% ожидают роста работников в следующем квартале, при этом 61% компаний не намерены менять численность персонала.



Наибольший рост числа сотрудников фиксируется в торговом секторе, что также отображается и на ожиданиях от 3-го квартала.



Что касается продаж/спроса/местного производства, то во 2-м квартале 67% опрошенных компаний зафиксировали рост продаж, а 6% — снижение. Помимо этого, 64% бизнеса ожидает увеличения и в 3-м квартале, а ещё 4% — уменьшения.



Наиболее позитивную динамику в плане продаж демонстрирует сектор торговли и услуг (69%), а наименее — строительство (50%).





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