Тбилиси занимает 410-е место в рейтинге стоимости жизни в разных городах мира

15.07.2026 22:50





С мая по начало июля грузинская столица «подорожала» на 17 строчек рейтинга от международной платформы анализа цен Numbeo, переместившись с 427-й до 410-й строчки.



По стоимости жизни Тбилиси опережает Баку (465-е место), Минск (454-е место) и Киев (469-е место), но уступает Москве (295-е место) и Санкт-Петербургу (364-е место).



При этом проживание в столице Грузии обходится дешевле, чем в соседних Ереване (378-е место) и Стамбуле (345-е место), а также популярного для переезда Белграда (333-е место).



По данным Numbeo, в Тбилиси предполагаемые месячные расходы для семьи из 4-х человек составляют 6 392 лари без учёта съёма жилья, а одному человеку в среднем нужно 1 734 лари без аренды.



В Ереване семье из 4-х человек (без аренды) нужно 7 070 лари, в Стамбуле — 7 683 лари, а в Белграде — 7 347 лари. Один человек в Ереване тратит 1 940 лари, в Стамбуле — 2 069 лари, в Белграде — 2 112 лари.



Стоимость жизни в столице Армении выше на 10,8%, чем в Тбилиси, а аренда жилья в среднем дороже на 11,6%. Стамбул опережает столицу Грузии на 21,3% по стоимости жизни и на 47,4% по цене аренды, в Белграде расходы выше на 25,5%, а аренда — на 26,1%.





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