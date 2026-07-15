«Росатом» выгнали из Аргентины

15.07.2026 17:15





Аргентина прекратила сотрудничество в сфере мирного атома с Россией. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. Страна больше не планирует импортировать российские реакторы и ядерное топливо. По словам дипломата, двустороннее сотрудничество в атомной отрасли не осуществляется, хотя подписанное в 2018 году стратегическое соглашение о партнерстве продолжает действовать. Стороны обсуждали строительство наземных и плавучих АЭС, сделку по реакторам ВВЭР-1200. В 2019 году страны даже искали площадку для строительства АЭС, однако через год работу пришлось отложить из-за экономического кризиса в Аргентине.



После прихода к власти президента Хавьера Милей Буэнос-Айрес взял курс на развитие сотрудничества с США в атомной сфере. Правительство объявило о приватизации госкомпании Nucleoeléctrica Argentina, заключило контракт с американско-аргентинской компанией Meitner Energy на строительство малого модульного реактора ACR-300 стоимостью $1,2 млрд, страна присоединилась к американской ядерной программе FIRST. В аргентинском посольстве «Известиям» заявили, что страна способна самостоятельно обеспечивать свои потребности в атомной энергетике благодаря собственным технологиям и запасам урана.



Еще одним несостоявшимся проектом в Аргентине стало участие структуры «Росатома» Uranium One в освоении литиевого месторождения Толильяр. В 2021 году компания планировала приобрести 15-процентную долю в проекте канадской Alpha Lithium Corporation за $30 млн. После введения санкций в 2022 году сделка была расторгнута, а месторождение перешло под контроль аргентинской группы Techint. Заместитель заведующего кафедрой МТУСИ Галина Платунина говорит, что Аргентина входит в так называемый «литиевый треугольник» вместе с Боливией и Чили, где сосредоточена значительная часть мировых запасов лития.



По словам Феоктистова, дочерняя компания «Росатома» сосредоточилась на проектах в Боливии. Однако и там реализация соглашений осложнилась после смены политического курса: новые власти объявили о проверке ранее заключенных контрактов. Новый президент Родриго Пас Перейра взял курс на сближение с США.





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