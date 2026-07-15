Зураб Джапаридзе рассказал о ДТП, в который он попал

15.07.2026 17:23





Один из лидеров «Коалиции за перемены» Зура-Гирчи Джапаридзе, которого сбил автомобиль во время движения на скутере, рассказал о травмах, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия.



Как заявил Зура Джапаридзе, у него диагностированы ушибы и сотрясение мозга, однако, по его словам, «серьёзных причин для беспокойства нет».



«Ничего такого, о чём стоит переживать, нет. Я ехал на скутере, меня сбила машина, она подрезала меня. Я ехал медленно, какое-то время скользил по земле, поэтому у меня много ушибов и содрана кожа. Речь идёт о сотрясении мозга, у меня был небольшой эпизод амнезии, некоторые моменты не помню, но, кажется, постепенно и это восстанавливается. Больше ничего такого нет. Мне провели все исследования и всё необходимое. В общем, серьёзных причин для беспокойства нет», — заявил в видеообращении из клиники Зура-Гирчи Джапаридзе.





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