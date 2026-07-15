Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Зураб Джапаридзе рассказал о ДТП, в который он попал


15.07.2026   17:23


Один из лидеров «Коалиции за перемены» Зура-Гирчи Джапаридзе, которого сбил автомобиль во время движения на скутере, рассказал о травмах, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как заявил Зура Джапаридзе, у него диагностированы ушибы и сотрясение мозга, однако, по его словам, «серьёзных причин для беспокойства нет».

«Ничего такого, о чём стоит переживать, нет. Я ехал на скутере, меня сбила машина, она подрезала меня. Я ехал медленно, какое-то время скользил по земле, поэтому у меня много ушибов и содрана кожа. Речь идёт о сотрясении мозга, у меня был небольшой эпизод амнезии, некоторые моменты не помню, но, кажется, постепенно и это восстанавливается. Больше ничего такого нет. Мне провели все исследования и всё необходимое. В общем, серьёзных причин для беспокойства нет», — заявил в видеообращении из клиники Зура-Гирчи Джапаридзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна