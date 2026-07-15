В Кутаиси ректору и декану частного вуза назначили залог по делу о поддельном дипломе

15.07.2026 17:41





Ректору и декану частного учебного заведения в Кутаиси избрана мера пресечения в виде залога в размере 3000 лари каждому. Леонарду Хведелидзе и Нуну Кучахидзе предъявлены обвинения в изготовлении поддельного диплома. В настоящее время они находятся в пенитенциарном учреждении, однако после внесения залога будут освобождены из-под стражи. По данным следствия, обвиняемые за денежное вознаграждение изготовили документ об образовании для гражданина Грузии.



«Речь идет о деле о коммерческом подкупе, совершенном группой лиц. Преступление произошло в одном из учебных заведений Кутаиси. Ректор и декан за значительную сумму обеспечили изготовление и передачу поддельного диплома конкретному гражданину Грузии. В преступлении также участвовал посредник.



В отношении всех троих возбуждено уголовное дело. Поскольку обвиняемые в полной мере сотрудничали со следствием, прокуратура ходатайствовала о применении меры пресечения в виде тюремного залога, и суд удовлетворил это ходатайство», — заявил прокурор.



Источник: SOVA

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