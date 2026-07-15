На трассе Квешети — Коби продолжается строительство тоннелей и мостов

15.07.2026 18:09





Министр инфраструктуры Реваз Сохадзе вместе с государственным уполномоченным Мцхета-Мтианети Александре Загашвили и представителями Департамента автомобильных дорог ознакомился с ходом строительства международной трассы Квешети — Коби.



Один из ключевых объектов проекта — главный тоннель длиной 9 километров и параллельный эвакуационный тоннель такой же протяжённости. Оба тоннеля уже полностью пробиты.



Сейчас внутри устанавливают электромеханические системы.



Активно продолжается и строительство мостов. Из пяти запланированных мостов один уже завершён. Его возвели методом сбалансированного консольного строительства — такая технология была применена в Грузии впервые.





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