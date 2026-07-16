Atlantic Council назвал Грузию среди мировых антилидеров по темпам ухудшения свобод

16.07.2026 13:38





Грузия рискует скатиться в группу наименее свободных стран мира, оставаясь при этом одной из самых благополучных в регионе. Новый доклад «Атлантического Совета» (Atlantic Council) показывает: такая модель может работать лишь ограниченное время — без верховенства закона и политических свобод экономический успех теряет устойчивость, а его потенциал постепенно исчерпывается.



Доклад Freedom and Prosperity Indexes 2026, презентованный 15 июля американским аналитическим центром, оценивает ситуацию в 171 стране и территории по итогам 2025 года. Его главный вывод — устойчивое благосостояние невозможно без свободы. Авторы отмечают, что глобальное снижение политических свобод продолжается уже более десяти лет, а ослабление независимых институтов и верховенства закона со временем неизбежно начинает сказываться и на экономике.



Грузия остается в группе государств с умеренным уровнем свободы и умеренным уровнем процветания, однако движется в противоположных направлениях по этим двум показателям.

По индексу свободы Грузия получила 66,6 балла и заняла 73-е место. Это значительно ниже собственного исторического максимума, достигнутого в 2018 году, когда страна набрала 76 баллов.



Одновременно по индексу процветания Грузия поднялась до 43-го места с результатом 78,2 балла — это лучший показатель за всю историю наблюдений.



Однако именно сочетание этих двух тенденций вызывает у авторов исследования наибольшие вопросы.



По темпам ухудшения свободы Грузия вошла в число мировых антилидеров. За год она опустилась сразу на 22 позиции — сильнее среди стран с умеренным уровнем свободы просели лишь Буркина-Фасо и Мозамбик. В ту же группу стран с устойчивым снижением свободы исследователи включили США, Эквадор, Танзанию, Нигер, Гаити и еще несколько государств.



Авторы доклада подчеркивают, что экономические последствия демократического отката проявляются не сразу. По их оценкам, переход к демократии в среднем увеличивает ВВП на душу населения почти на 9% в течение 20 лет по сравнению с автократиями. Обратный процесс также имеет отсроченный эффект: снижение политических свобод не обязательно приводит к немедленному экономическому спаду, однако постепенно подрывает основы будущего роста.



«Опасная идея о том, что политическая свобода не нужна для процветания или даже мешает экономическому развитию, не подтверждается фактами», — говорится в исследовании.



В Atlantic Council отмечают, что сегодня во всем мире быстрее всего ухудшается именно политическая составляющая свободы: сокращаются возможности для свободного выражения мнений и объединений, ослабевают парламентский и судебный контроль над исполнительной властью. Исследователи говорят, что со временем это неизбежно отражается и на качестве государственного управления, борьбе с коррупцией и инвестиционном климате.



Слабые места Грузии в новом рейтинге во многом подтверждают этот вывод. Самые низкие оценки страна получила за правовую определенность (43,6 балла), независимость и эффективность судебной системы (53), защиту права собственности (54,1), ограничение полномочий исполнительной власти (57,7), качество бюрократии и уровень коррупции (57,9), а также безопасность (58,9).



Во время презентации исследования старший научный сотрудник Atlantic Council Колин Бакли отдельно упомянул опыт Грузии. Он напомнил, что в середине 2000-х годов страна считалась одним из самых успешных примеров того, как либеральные реформы способны обеспечить быстрый экономический рост.



«Тогда Грузия регулярно занимала верхние строчки мировых рейтингов по условиям ведения бизнеса и действительно добилась роста экономики и благосостояния. Но этот эффект не оказался долгосрочным», — сказал Бакли.



По его мнению, последующие власти сосредоточились главным образом на отдельных элементах экономической либерализации и привлекательности для инвесторов, тогда как политические свободы и внутренние институты постепенно отошли на второй план.



«Сегодня мы видим, что благосостояние в Грузии действительно выросло, но значительно меньше, чем можно было ожидать в 2005 году», — отметил эксперт.



Лидерами по уровню свободы и благосостояния, как и в предыдущих докладах, остаются страны Северной Европы: Дания, Швеция и Финляндия. Их показатели превышают 90 баллов по свободе, а уровень благосостояния составляет 83-85 баллов, что подтверждает вывод Атласа: более высокий уровень свободы, как правило, сопровождается более высоким уровнем жизни.



В нижней части рейтинга значатся страны с минимальными показателями в обоих индексах. Это, в частности, Афганистан, Сирия и Южный Судан. Их уровень свободы составляет менее 20 баллов, а благосостояния — менее 40-45 баллов, что значительно ниже среднемировых значений.



Что касается соседей Грузии, Турции занимает 119-е место в индексе свободы и 81-е в индексе благосостояния, Россия — 154-е и 60-е места, Армения — 69-е и 57-е, Азербайджан — 132-е и 66-е.



Рейтинги Atlantic Council составляют на основе данных международных организаций, академических исследований и признанных глобальных индексов.



Уровень свободы определяется по трем направлениям — состоянию политических институтов, качеству правовой системы и экономическим свободам. При оценке учитывают, в частности, честность выборов, гражданские права, независимость судов, защита собственности, открытость для торговли и инвестиций, а также эффективность государственного управления.



Индекс процветания строят по шести ключевым показателям: доходы населения, здравоохранение, образование, экологическая ситуация, уровень социального равенства и возможности для уязвимых и меньшинственных групп.



Проект Freedom and Prosperity Atlas сравнительно молодой. Atlantic Council впервые представил собственные индексы свободы и процветания в 2023 году, а публикуемый сегодня «Атлас» в его нынешнем формате выходит второй год подряд и обновляется ежегодно. Он позволяет не только сравнить страны между собой, но и проследить, как менялись их показатели с 1995 года.



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