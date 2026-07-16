В президентском дворце состоялась официальная церемония встречи президента Туркменистана

16.07.2026 12:28





Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Грузию с официальным визитом. В Тбилисском международном аэропорту президента Туркменистана и членов делегации встретил вице-премьер, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани.



Официальная церемония встречи президента Туркменистана состоялась в президентском дворце. Сердара Бердымухамедова встретил президент Грузии Михаил Кавелашвили.



По информации администрации президента, в президентском дворце запланирована встреча президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова тет-а-тет с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили. «Лидеры обсудят перспективы углубления двустороннего сотрудничества и региональную повестку дня», — говорится в сообщении.



Кроме того, по информации Министерства обороны, на завтра запланирована встреча тет-а-тет премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Также предусмотрены двусторонние встречи с министрами.





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