Польский Forbes назвал Батуми одним из самых привлекательных туристических направлений Черноморья

16.07.2026 20:12





Польская версия журнала Forbes посвятила Батуми большую статью, в которой город представлен как одно из самых интересных направлений для путешествий. Издание обращает внимание на сочетание современной инфраструктуры, исторической архитектуры, морского побережья и богатого природного разнообразия.



Среди главных преимуществ Батуми авторы называют его самобытную атмосферу, набережную Черного моря, Старый город, динамичное развитие городской среды и уникальную природу Аджарии. В публикации также отмечены самые узнаваемые достопримечательности — Батумский бульвар, Башня алфавита, скульптура «Али и Нино», Батумский ботанический сад и заповедные территории региона.





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