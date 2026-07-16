Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Польский Forbes назвал Батуми одним из самых привлекательных туристических направлений Черноморья


16.07.2026   20:12


Польская версия журнала Forbes посвятила Батуми большую статью, в которой город представлен как одно из самых интересных направлений для путешествий. Издание обращает внимание на сочетание современной инфраструктуры, исторической архитектуры, морского побережья и богатого природного разнообразия.

Среди главных преимуществ Батуми авторы называют его самобытную атмосферу, набережную Черного моря, Старый город, динамичное развитие городской среды и уникальную природу Аджарии. В публикации также отмечены самые узнаваемые достопримечательности — Батумский бульвар, Башня алфавита, скульптура «Али и Нино», Батумский ботанический сад и заповедные территории региона.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна